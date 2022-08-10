Держателі євробондів схвалили пропозицію України про відтермінування виплат на два роки

Деталі

Як зазначається, "держателі облігацій погодилися відкласти виплати... за 13 українськими суверенними облігаціями з терміном погашення у період з 2022 по 2033 рік".

20 липня уряд України ініціював запит на згоду, який є офіційним проханням погодити з кредиторами зміни в контрактах щодо суверенного боргу.

Україна заявила, що заощадить близько 5 мільярдів доларів протягом наступних 24 місяців, керуючи своїми фінансовими ресурсами, що виснажуються.

BlackRock Inc, Fidelity International, Amia Capital та Gemsstock Ltd є одними з найбільших власників боргу України, вартість якого впала більш ніж на 80% з того часу, як наприкінці 2021 року почалося нарощування російських військ на її кордонах.

Будь-яка зміна вимагала схвалення власників не менше двох третин усіх облігацій та понад 50% кожного випуску, як показали документи для запиту згоди.

«Україна отримала та прийняла згоди приблизно на 75% від сукупної номінальної суми цінних паперів у обігу», — йдеться у документі.

Окремий запит про згоду, схвалений кредиторами, включає зміни в так званих ВВП-варрантах приблизно на 2,6 мільярда доларів, похідних цінних паперах.

Доповнення

Керуючий портфелем боргових зобов'язань ринків, що розвиваються, в Vontobel Asset Management Карлос де Соуза вважає, що після заморожування боргу очікується всебічна реструктуризація боргу, оскільки малоймовірно, що Україна зможе відновити доступ до ринку через два роки.

Україна завершила реструктуризацію боргу на суму 15 мільярдів доларів наприкінці 2015 року після економічної кризи. Угода залишила їй велику кількість платежів, що підлягають щорічній виплаті в період з 2019 до 2027 року, і вона повернулася на міжнародні ринки у 2017 році.

Раніше

19 липня уряд вирішив запропонувати кредиторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори планувалися до 15 серпня.

Група міжнародних кредиторів заявила, що згодна на призупинку їм виплат, і закликала держателів облігацій прийняти прохання країни про заморожування.

Крайній термін голосування за запит для кредиторів - 9 серпня за варантами та 5 серпня за облігаціями, результати обох мали бути оголошені 10 серпня.

На тлі таких новин рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг України в іноземній валюті до з "CCC" до "C", переддефолтного.