Дерегуляция бизнеса: в МЭРТ рассказали, когда начнут нововведения

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95497 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101362 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101734 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115460 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103006 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105643 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112539 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117213 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня Кабинет Министров отменил более 300 устаревших регуляторных актов, которые мешали ведению бизнеса, и принял Стратегию реформирования системы государственного надзора. Отмена актов вступит в силу через три месяца, а остальные нововведений заработают после опубликования соответствующих актов на сайте правительства. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Максим Нефедов после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Отмена устаревших актов вступит в силу через три месяца, а остальные нововведений заработают после опубликования соответствующих документов на сайте Правительства", - отметил он.

По словам Нефедова, на самом деле все отмененные акты, регулирующие каждый свою сферу деятельности, отдельно не создают большой нагрузки на бизнес. Но когда они суммируются сотнями, это приводит к таким случаям, когда мы имеем 613 требований в детский сад.

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"Наша цель уменьшить это количество до числа, которое можно будет реально выполнять, но выполнение этих требований должно контролироваться. Если у нас есть 600 требований, большинство из которых невозможно выполнять, это приводит к ситуации, когда у нас 99% проверок выявляют нарушения. Сначала мы должны почистить регуляторную систему, выяснить логические требования, а уже потом проверять бизнес по-новому. Сегодня Правительство проголосовало за облегчение регуляторного поля и необходимость создания совершенно новых правила проведения инспекций", - отметил первый заместитель министра экономики.

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