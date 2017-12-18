Дерегуляция бизнеса: в МЭРТ рассказали, когда начнут нововведения

"Отмена устаревших актов вступит в силу через три месяца, а остальные нововведений заработают после опубликования соответствующих документов на сайте Правительства", - отметил он.

По словам Нефедова, на самом деле все отмененные акты, регулирующие каждый свою сферу деятельности, отдельно не создают большой нагрузки на бизнес. Но когда они суммируются сотнями, это приводит к таким случаям, когда мы имеем 613 требований в детский сад.

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"Наша цель уменьшить это количество до числа, которое можно будет реально выполнять, но выполнение этих требований должно контролироваться. Если у нас есть 600 требований, большинство из которых невозможно выполнять, это приводит к ситуации, когда у нас 99% проверок выявляют нарушения. Сначала мы должны почистить регуляторную систему, выяснить логические требования, а уже потом проверять бизнес по-новому. Сегодня Правительство проголосовало за облегчение регуляторного поля и необходимость создания совершенно новых правила проведения инспекций", - отметил первый заместитель министра экономики.