Дерегуляція бізнесу: у МЕРТ розповіли, коли запрацюють нововведення

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів скасував понад 300 застарілих регуляторних актів, які заважали веденню бізнесу, та ухвалив Стратегію реформування системи державного нагляду. Скасування актів набуде чинності через три місяці, а решта нововведень запрацюють після опублікування відповідних актів на сайті Уряду. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов після засідання Уряду, передає кореспондент УНН.

“Скасування застарілих актів набуде чинності через три місяці, а решта нововведень запрацюють після опублікування відповідних документів на сайті Уряду”, — зауважив він.

За словами Нефьодова, насправді усі скасовані акти, що регулюють кожен свою сферу діяльності, окремо не створюють великого навантаження на бізнес. Але коли вони сумуються сотнями, це призводить до таких випадків, коли ми маємо 613 вимог до дитячого садочка.

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“Наша мета зменшити цю кількість до якось числа, яке можна буде реально виконувати, але виконання цих вимог має контролюватись. Якщо в нас є 600 вимог, більшість із яких неможливо виконувати, це призводить до ситуації, коли в нас 99% перевірок виявляють порушення. Спершу ми маємо почистити регуляторну систему, висунути логічні вимоги, а вже потім перевіряти бізнес по-новому. Сьогодні Уряд проголосував за полегшення регуляторного поля і необхідність створення зовсім нових правила проведення інспекцій”, — наголосив перший заступник міністра економіки.

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