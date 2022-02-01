Депутату Госдумы РФ Милонову закрыли въезд в ЕС. Ранее он пугал польских погранцов однополыми браками

Цитата

"Польша решила отомстить за критику, которой она подверглась. […] Поскольку такие страны, как Польша, оказались в Шенгенской зоне, они имеют возможность испортить общение нормальных стран. Мне было жалко финских партнеров, так им было неудобно из-за этого", - сказал депутат Госдумы.

Детали

По словам Милонова, его развернули на границе с Финляндией в Ленинградской области. Заявили, что его не могли пропустить из-за запрета, который наложила Польша.

В то же время депутат сообщил, что не намерен опротестовывать решение польских властей.

Добавим

В середине ноября прошлого года, когда мигранты наиболее активно штурмовали польскую границу с территории Беларуси, в республику приехал одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Он отправился прямо к границе, где разбили лагеря мигранты, и обратился с речью к польским пограничником.

"Они вас заставят отречься от Христа, заставят признать (гомосексуалистов), однополые браки. Они будут отнимать ваших детей и отдавать однополым семьям, потому что для них ваши семьи будут слишком жесткие. Они будут их отдавать их в толерантные однополые семьи", - заявил тогда Милонов, обращаясь к пограничникам.

Он также заявил, что поляки "такие же, как мы" и "не такие, как эти немцы", и им стоило бы "так стоять на границе с Германией".

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны ЕС заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть в Европу.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вдоль границы страны разместили войска из-за напряженной ситуации с мигрантами.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались из Беларуси на территорию Польши. Всех удалось задержать.

Нелегалы и далее совершали регулярные попытки прорыва. Каждый день в польской пограничной службе сообщают об очередном штурме мигрантов.