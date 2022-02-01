Депутату Держдуми РФ Мілонову закрили в'їзд до ЄС. Раніше він лякав польських прикордонників одностатевими шлюбами

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"Польща вирішила помститися за критику, яку вона зазнала. […] Оскільки такі країни, як Польща, опинилися у Шенгенській зоні, вони мають змогу зіпсувати спілкування нормальних країн. Мені було шкода фінських партнерів, тому їм було незручно через це", - сказав депутат Держдуми.

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За словами Мілонова, його розвернули на кордоні з Фінляндією в Ленінградській області. Заявили, що його не могли пропустити через заборону, яку наклала Польща.

Водночас депутат повідомив, що не має наміру опротестовувати рішення польської влади.

Додамо

У середині листопада минулого року, коли мігранти найактивніше штурмували польський кордон із території Білорусі, до республіки приїхав одіозний депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов.

Він вирушив до кордону, де розбили табори мігранти, і звернувся з промовою до польських прикордонників.

"Вони вас змусять зректися Христа, змусять визнати (гомосексуалістів), одностатеві шлюби. Вони забиратимуть ваших дітей і віддаватимуть одностатевим сім'ям, тому що для них ваші сім'ї будуть занадто жорсткі. Вони їх віддаватимуть у толерантні одностатеві сім'ї", - заявив тоді Мілонов, звертаючись до прикордонників.

Він також заявив, що поляки "такі самі, як ми" та "не такі, як ці німці", і їм варто було б "так стояти на кордоні з Німеччиною".

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити до Європи.

У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброю у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вздовж кордону країни розмістили війська через напружену ситуацію з мігрантами.

У ніч проти 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися з Білорусі на територію Польщі. Усіх удалося затримати.

Нелегали й надалі робили регулярні спроби прориву. Щодня у польській прикордонній службі повідомляють про черговий штурм мігрантів.