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Депутату Держдуми РФ Мілонову закрили в'їзд до ЄС. Раніше він лякав польських прикордонників одностатевими шлюбами

Депутату Держдуми РФ Мілонову закрили в'їзд до ЄС. Раніше він лякав польських прикордонників одностатевими шлюбами

Київ • УНН

 • 19185 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Скандальному депутату Держдуми РФ Віталію Мілонову заблокували шенгенську візу. Про це він повідомив порталу Znak.com, пише УНН.

За словами Мілонова, про санкції щодо себе він дізнався, коли спробував в'їхати до Фінляндії.

Цитата

"Польща вирішила помститися за критику, яку вона зазнала. […] Оскільки такі країни, як Польща, опинилися у Шенгенській зоні, вони мають змогу зіпсувати спілкування нормальних країн. Мені було шкода фінських партнерів, тому їм було незручно через це", - сказав депутат Держдуми.

Деталі

За словами Мілонова, його розвернули на кордоні з Фінляндією в Ленінградській області. Заявили, що його не могли пропустити через заборону, яку наклала Польща.

Водночас депутат повідомив, що не має наміру опротестовувати рішення польської влади.

Додамо

У середині листопада минулого року, коли мігранти найактивніше штурмували польський кордон із території Білорусі, до республіки приїхав одіозний депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов.

Він вирушив до кордону, де розбили табори мігранти, і звернувся з промовою до польських прикордонників.

"Вони вас змусять зректися Христа, змусять визнати (гомосексуалістів), одностатеві шлюби. Вони забиратимуть ваших дітей і віддаватимуть одностатевим сім'ям, тому що для них ваші сім'ї будуть занадто жорсткі. Вони їх віддаватимуть у толерантні одностатеві сім'ї", - заявив тоді Мілонов, звертаючись до прикордонників.

Він також заявив, що поляки "такі самі, як ми" та "не такі, як ці німці", і їм варто було б "так стояти на кордоні з Німеччиною".

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити до Європи.

У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброю у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вздовж кордону країни розмістили війська через напружену ситуацію з мігрантами.

У ніч проти 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися з Білорусі на територію Польщі. Усіх удалося затримати.

Нелегали й надалі робили регулярні спроби прориву. Щодня у польській прикордонній службі повідомляють про черговий штурм мігрантів.

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