Депутаты посчитали убытки от повышенного акциза на алкоголь

"За 5 лет (2012-2016 годы) при стремительном падении объемов производства водки и ликероводочных изделий на 56,5% (с 45,3 до 19,7 млн ​​дал.) ставка акцизного налога выросла на 179% (с 45,9 грн за 1 л 100% спирта до 126,96 грн за 1 л 100% спирта), а поступления в Государственный бюджет Украины выросли всего на 21,5% (с 5,67 млрд грн до 6,89 млрд грн)", - говорится в документе.

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При этом отмечается, что уровень нелегального оборота в алкогольной отрасли составляет более 50% и является самым высоким из всех подакцизных отраслей.

Напомним, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

В частности, по словам председателя налогового комитета ВР Нины Южаниной, из-за высоких акцизов бюджет недополучил 1,5 млрд грн.

По мнению некоторых экпертов, на повышение алкогольного акциза нужно ввести мораторий.