Депутати порахували збитки від завищеного акцизу на алкоголь

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. З 2012 по 2016 років ставка акцизного податку на алкоголь зросла на 179%, при цьому обсяги виробництва горілки впали на 56,5%. Про це свідчать дані, наведені у пояснювальній записці до законопроекту №6776, передає УНН.

"За 5 років (2012-2016 роки) при стрімкому падінні обсягів виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів на 56,5% (з 45,3 до 19,7 млн дал.) ставка акцизного податку зросла на 179% (з 45,9 грн за 1 л 100% спирту до 126,96 грн за 1 л 100% спирту), а надходження до Державного бюджету України зросли лише на 21,5% (з 5,67 млрд грн до 6,89 млрд грн)", - йдеться у документі.

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При цьому зазначається, що рівень нелегального обігу в алкогольній галузі становить більше 50% і є найвищим з усіх підакцизних галузей.

Нагадаємо, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.

Зокрема, за словами голови податкового комітету ВР Ніни Южаніної, через зависокі акцизи бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.

На думку окремих екпертів, на підвищення алкогольного акцизу потрібно запровадити мораторій.

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