Депутаты блокировали трибуну ВР для оглашения заявления

“Мы требуем наконец отменить депутатскую неприкосновенность и рассмотреть законопроект о временных следственных комиссий”, — отметил парламентарий.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий не назвал возможное время рассмотрения этих вопросов.

После выступления депутаты покинули трибуну.

Как сообщал УНН, Рада разрешила иностранцам-участникам Евромайдана присваивать звание Героя Украины.