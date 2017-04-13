Депутаты блокировали трибуну ВР для оглашения заявления
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фракции "Самопомич", "Батькивщина" и группа внефракционных депутатов блокировали трибуну для произнесения заявления, в котором настояли на рассмотрении парламентом законопроектов об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности и о временных следственных комиссиях. Соответствующее заявление с трибуны парламента зачитал народный депутат Виктор Чумак, передает корреспондент УНН.
“Мы требуем наконец отменить депутатскую неприкосновенность и рассмотреть законопроект о временных следственных комиссий”, — отметил парламентарий.
В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий не назвал возможное время рассмотрения этих вопросов.
После выступления депутаты покинули трибуну.
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