Депутаты блокировали трибуну ВР для оглашения заявления

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43269 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103073 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158152 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117180 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116981 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104487 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107132 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103619 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154020 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Депутаты блокировали трибуну ВР для оглашения заявления

Депутаты блокировали трибуну ВР для оглашения заявления

Киев  •  УНН

 • 13019 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фракции "Самопомич", "Батькивщина" и группа внефракционных депутатов блокировали трибуну для произнесения заявления, в котором настояли на рассмотрении парламентом законопроектов об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности и о временных следственных комиссиях. Соответствующее заявление с трибуны парламента зачитал народный депутат Виктор Чумак, передает корреспондент УНН.

“Мы требуем наконец отменить депутатскую неприкосновенность и рассмотреть законопроект о временных следственных комиссий”, — отметил парламентарий.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий не назвал возможное время рассмотрения этих вопросов.

После выступления депутаты покинули трибуну.

Как сообщал УНН, Рада разрешила иностранцам-участникам Евромайдана присваивать звание Героя Украины.

Украинские Национальные Новости

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