Депутати блокували трибуну ВР для виголошення заяви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Фракції “Самопоміч”, “Батьківщина” та група позафракційних депутатів блокували трибуну для виголошення заяви, у якій наполягли на розгляді парламентом законопроектів про зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності та щодо тимчасових слідчих комісій. Відповідну заяву з трибуни парламенту зачитав народний депутат Віктор Чумак, передає кореспондент УНН.
“Ми вимагаємо нарешті скасувати депутатську недоторканість та розглянути законопроект стосовно тимчасових слідчих комісій”, — зазначив парламентар.
У свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій не назвав можливий час розгляду цих питань.
Після виступу депутати залишили трибуну.
Як повідомляв УНН, Рада дозволила іноземцям-учасникам Євромайдану присвоювати звання Героя України.