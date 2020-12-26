Депутат из оккупированного Крыма задержали в РФ с килограммом амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Самаре Российской Федерации задержали депутата из оккупированного Крыма и его коллегу-юриста с килограммом амфетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
“Крымского депутата и его коллегу поймали в Самаре с килограммом амфетамина. Весёлые таблетки вёз адвокат, а по совместительству член Армянского городского совета Республики Крым. С ним в тачке ютились коллега-юрист из Армянска и увесистая пачка наркоты. Машину стопанули самарские полицейские, которые и нашли амфетамин. Адвокатов задержали, в ближайшее время их должны арестовать”, - сказано в сообщении.
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Отмечается, что следствие считает, что депутат и его друг таблетками “барыжили” — возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.
Напомним, в Одесской области в фруктах нашли крупную партию кокаина из Эквадора на около 12 млн долларов.