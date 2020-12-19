В Одесской области в фруктах нашли крупную партию кокаина из Эквадора на около 12 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами выявили крупную партию кокаина, который прибыл в морской порт "Южный" и должен был отправиться в ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
По данным пограничников, наркотики прибыли в Украину из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.
"Предварительно правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье". Кокаин, весом 54 кг, был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 млн долларов США", - говорится в сообщении ГПСУ.
Сообщается, что по данному факту начато уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".
Как отмечают в СБУ, пока продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе.
Проверяется также возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.
Напомним, в октябре в порту "Южный" в контейнере с бананами нашли 50 кг кокаина.