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У порту "Південний" у контейнері з бананами знайшли 50 кг кокаїну

У порту "Південний" у контейнері з бананами знайшли 50 кг кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Одещині Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 10 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками. Про це повідомляють пресслужби СБУ і Держмитслужби, інформує УНН.

"Нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Південний" у контейнері із фруктами (за інформацією Держмитслужби - контейнер з бананами - ред.). Під час поглибленого митного огляду контейнеру у технологічних порожнинах правоохоронці виявили понад 50 кілограмамів кокаїну, розфасованими у кілограмові брикети", - йдеться у повідомленні.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

Як передає СБУ, вартість вилучених наркотиків за тіньовими розцінками становить близько 10 млн доларів.

Митники також повідомили деталі пошуку наркотиків. За їх словами, під час сканування контейнера вони звернули увагу на нетипові щільності у конструкційних люках.

"Як з’ясувалося після демонтажу сервісних вікон доступу до рефрежиратору, у технічних порожнинах знаходилося 45 пакунків загальною вагою брутто 50 кг 812 г. Експрес-тест підтвердив, що це кокаїн. На наркотик також спрацювала службова собака митників Боцман", - додали митники.

Як повідомлялося раніше в УНН, у вересні порту "Південний" у контейнері з бананами знайшли рекордну партію кокаїну на понад 17 млн доларів. Пізніше в Одеському порту виявили промисловий станок, нашпигований понад 120 кг кокаїну.

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