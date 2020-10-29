В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли 50 кг кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Одесской области Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 10 млн долларов США по теневым расценкам. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Гостаможслужбы, передает УНН.
"Нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с фруктами (по информации Гостаможслужбы - контейнер с бананами - ред.). Во время углубленного таможенного досмотра контейнера в технологических полостях правоохранители обнаружили более 50 килограммами кокаина, расфасованные в килограммовые брикеты", - говорится в сообщении.
Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.
Как передает СБУ, стоимость изъятых наркотиков по теневым расценкам составляет около 10 млн долларов.
Таможенники также сообщили детали поиска наркотиков. По их словам, во время сканирования контейнера они обратили внимание на нетипичные плотности в конструкционных люках.
"Как выяснилось после демонтажа сервисных окон доступа к рефрежиратору, в технических полостях находилось 45 пакетов общим весом брутто 50 кг 812 г. Экспресс-тест подтвердил, что это кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников Боцман", - добавили таможенники.
Как сообщалось ранее в УНН, в сентябре в порту "Южный" в контейнере с бананами нашли рекордную партию кокаина на более 17 млн долларов. Позже в Одесском порту обнаружили промышленный станок, нашпигованный более 120 кг кокаина.