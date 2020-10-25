В Одеському порту виявили понад 120 кг кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Одеському порту виявили промисловий станок, нашпигований понад 120 кг кокаїну. Про це повідомили в пресслужбі Державної митної служби України, передає УНН.
“Партію кокаїну було виявлено під час митного контролю одного із контейнерів, що надійшов до Одеського порту із Південної Америки ще наприкінці серпня. Цього разу наркотики знаходилися не як зазвичай, в бананах, а вони були приховані у валах та дні станка для холодного згинання металу”, — зазначили в повідомленні.
Повідомляється, що усього було вилучено 114 брикетів з кокаїном, маркованих позначкою “МАМ”, загальною вагою брутто 122 кг. На тіньовому ринку товар оцінюється у 40 млн доларів.
Для того, щоб їх дістати, довелося розрізати вали станка потужним бензорізом.
За повідомленням Південного регіонального управління ДПСУ, за цим фактом було ухвалено рішення щодо проведення контрольованої поставки.
Вона успішно завершилася затриманням на одному зі складських приміщень Одеси чотирьох іноземних громадян разом із партією кокаїну.
Нагадаємо, що у Держмитслужбі звільнили керівників 6 підрозділів.