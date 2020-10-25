В Одесском порту обнаружили более 120 кг кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одесском порту обнаружили промышленный станок, "нафаршированный" более 120 кг кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.
"Партию кокаина было обнаружено во время таможенного контроля одного из контейнеров, поступившего в Одесский порт из Южной Америки еще в конце августа. На этот раз наркотики находились не как обычно, в бананах, а они были скрыты в валах и дне станка для холодной гибки металла", - отметили в сообщении.
Сообщается, что всего было изъято 114 брикетов с кокаином, маркированных значком "МАМ", общим весом брутто 122 кг. На теневом рынке товар оценивается в 40 млн долларов.
Для того, чтобы их достать, пришлось разрезать валы станка мощным бензорезом.
По сообщению Южного регионального управления ГПСУ, по данному факту было принято решение о проведении контролируемой поставки.
Она успешно завершилась задержанием на одном из складских помещений Одессы четырех иностранных граждан вместе с партией кокаина.
Напомним, что в Гостаможслужбе уволили руководителей 6 подразделений.