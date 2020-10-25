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В Одесском порту обнаружили более 120 кг кокаина

В Одесском порту обнаружили более 120 кг кокаина

Киев  •  УНН

 • 12631 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одесском порту обнаружили промышленный станок, "нафаршированный" более 120 кг кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.

"Партию кокаина было обнаружено во время таможенного контроля одного из контейнеров, поступившего в Одесский порт из Южной Америки еще в конце августа. На этот раз наркотики находились не как обычно, в бананах, а они были скрыты в валах и дне станка для холодной гибки металла", - отметили в сообщении.

Сообщается, что всего было изъято 114 брикетов с кокаином, маркированных значком "МАМ", общим весом брутто 122 кг. На теневом рынке товар оценивается в 40 млн долларов.

Для того, чтобы их достать, пришлось разрезать валы станка мощным бензорезом.

По сообщению Южного регионального управления ГПСУ, по данному факту было принято решение о проведении контролируемой поставки.

Она успешно завершилась задержанием на одном из складских помещений Одессы четырех иностранных граждан вместе с партией кокаина.

Напомним, что в Гостаможслужбе уволили руководителей 6 подразделений.

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