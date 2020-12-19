На Одещині у фруктах знайшли велику партію кокаїну із Еквадору на близько 12 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби спільно з іншими правоохоронними органами виявили велику партію кокаїну, що прибув до морського порту "Південний" і мав відправитись до ЄС, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
За данними прикордонників, наркотики прибули в Україну з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.
"Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотика" мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче". Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Повідомляється, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".
Як зазначають у СБУ, наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі.
Перевіряється також можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.
Нагадаємо, у жовтні у порту "Південний" у контейнері з бананами знайшли 50 кг кокаїну.