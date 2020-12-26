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Депутата з окупованого Криму затримали у РФ із кілограмом амфетаміну

Київ • УНН

 • 15178 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Самарі Російської Федерації затримали депутата з окупованого Криму і його колегу-юриста з кілограмом амфетаміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.

Депутата з окупованого Криму затримали у РФ із кілограмом амфетаміну

"Кримського депутата і його колегу зловили в Самарі з кілограмом амфетаміну. Веселі таблетки віз адвокат, а за сумісництвом член Армянської міської ради Республіки Крим. З ним в тачці був колега-юрист з Армянська і чималенька пачка наркоти. Машину стопанули самарські поліцейські, які і знайшли амфетамін. Адвокатів затримали, найближчим часом їх повинні заарештувати", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що слідство вважає, що депутат і його друг таблетками "барижили" - порушено кримінальну справу за замах на незаконний збут психотропних речовин в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, в Одеській області у фруктах знайшли велику партію кокаїну з Еквадору на близько 12 млн доларів.

Українські Національні Новини

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