Депутата з окупованого Криму затримали у РФ із кілограмом амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Самарі Російської Федерації затримали депутата з окупованого Криму і його колегу-юриста з кілограмом амфетаміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
"Кримського депутата і його колегу зловили в Самарі з кілограмом амфетаміну. Веселі таблетки віз адвокат, а за сумісництвом член Армянської міської ради Республіки Крим. З ним в тачці був колега-юрист з Армянська і чималенька пачка наркоти. Машину стопанули самарські поліцейські, які і знайшли амфетамін. Адвокатів затримали, найближчим часом їх повинні заарештувати", - сказано в повідомленні.
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Відзначається, що слідство вважає, що депутат і його друг таблетками "барижили" - порушено кримінальну справу за замах на незаконний збут психотропних речовин в особливо великому розмірі.
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