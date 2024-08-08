Депутат партии "Альтернатива для Германии" крупно оштрафован за сокрытие данных о бизнесе в Беларуси

Депутат от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Йорг Дорнау вел бизнес в Беларуси, но не раскрывал об этом информацию. Президиум земельного парламента Саксонии наложил на него штраф в пятизначном размере. Пишет УНН со ссылкой на Welt.

Детали

Для члена парламента земли Саксония от AfD Йорга Дорнау сельскохозяйственный проект в Беларуси будет стоить дорого. Поскольку Дорнау нарушил свою обязанность по раскрытию информации в соответствии с законом, и не сообщил в установленный законом срок о своем участии в компании "000 Зибулька-БЕЛ" в Беларуси, - представителя партии "Альтернатива для Германии" серьезно оштрафуют.

Президиум наложил штраф в размере 20 862 евро, сообщил парламент страны. Это соответствует трехкратной базовой ежемесячной компенсации.

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"Никто не может просто поехать в диктатуру Беларуси и создать там ферму, особенно никто из Германии", - подчеркнул лидер левой фракции (Die Linke) Рико Гебхардт.

Справочно

В Германии были зафиксированы другие случаи подобного рода.

Бывшему лидеру партии и парламентской группы Фрауке Петри пришлось заплатить 2 500 евро за то, что она вернулась частным самолетом после поездки в Россию в 2017 году. То есть - получила материальную выгоду.

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Что касается Йорга Дорнау, как сообщал WELT, политик АдН несколько раз встречался со сторонниками белорусского диктатора Александра Лукашенко. Однако скрыл эти встречи на слушаниях в президиуме государственного парламента в начале июня.

Поведение Дорнау свидетельствует о том, что он продвигает интересы минского режима в этой стране в обмен на благосклонное отношение к нему как к предпринимателю, пишет Welt.

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