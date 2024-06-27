В Германии 60 следователей таможни и несколько прокуроров проводят обыски в помещениях автодилеров на территории земли Рейнланд-Пфальц. Расследуется дело в ввозе дорогих автомобилей из Германии в Россию в обход санкций и ограничений ЕС. Пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

В офисах нескольких немецких автодилеров в федеральной земле Рейнланд-Пфальц проведены обыски в связи с делом о контрабандке в Россию роскошных автомобилей. По версии следствия, подозреваемые вводили немецкие власти в заблуждение, сообщая, что авто экспортируются в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Турцию. По данным таможенного следственного управления в Эссене, более 60 таможенных следователей и несколько прокуроров изъяли обширные улики в более чем семи частных и коммерческих помещениях независимых автодилеров в Гермерсхайме.

Таможенные следователи обвиняют дилеров в нарушении Закона о внешней торговле и платежах (AWG) на коммерческой основе. Указывается, что автодилеры собирали миллионы за автомобили.

Следственные органы наложили так называемый арест на активы на сумму 4,5 миллиона долларов, чтобы не допустить исчезновения у обвиняемых выявленных доходов. Также изъяли несколько счетов, принадлежащих главному подозреваемому; наложили принудительный залог на недвижимость подозреваемых.

Напомним

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