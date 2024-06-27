Порушуючи правила ембарго: німецькі автодилери ввозили в рф розкішні автомобілі
Київ • УНН
Німецьких автодилерів звинувачують у незаконному ввезенні розкішних автомобілів у росію, вводячи владу в оману щодо істинного місця призначення, порушуючи санкції ЄС і заробляючи на цьому мільйони, що призвело до рейдів і конфіскації активів слідчими.
У Німеччині 60 слідчих митниці та кілька прокурорів проводять обшуки в приміщеннях автодилерів на території землі Рейнланд-Пфальц. Розслідується справа у ввезенні дорогих автомобілів з Німеччини в росію в обхід санкцій і обмежень ЄС. Пише УНН з посиланням на Tagesschau.
Деталі
В офісах кількох німецьких автодилерів у федеральній землі Рейнланд-Пфальц проведено обшуки у зв'язку зі справою про контрабанду в росію розкішних автомобілів. За версією слідства, підозрювані вводили німецьку владу в оману, повідомляючи, що авто експортуються до білорусі, Казахстану, Киргизстану і Туреччини. За даними митного слідчого управління в Ессені, понад 60 митних слідчих і кілька прокурорів вилучили великі докази в більш ніж семи приватних і комерційних приміщеннях незалежних автодилерів у Гермерсгаймі.
Митні слідчі звинувачують дилерів у порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платежі (AWG) на комерційній основі. Вказується, що автодилери збирали мільйони за автомобілі.
Слідчі органи наклали так званий арешт на активи на суму 4,5 мільйона доларів, щоб не допустити зникнення в обвинувачених виявлених доходів. Також вилучили кілька рахунків, що належать головному підозрюваному; наклали примусову заставу на нерухомість підозрюваних.
Нагадаємо
Громадянин Нідерландів, який проживає в Москві, побудував процвітаючий бізнес, імпортуючи через посередників західні товари, як-от Nike і Lego, до росії, обходячи політику компаній щодо відмови від продажу в РФ.