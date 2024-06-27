Порушуючи правила ембарго: німецькі автодилери ввозили в рф розкішні автомобілі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60331 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147183 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142446 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120099 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131393 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84388 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92662 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98588 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89612 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219670 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.2м/с
44%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41598 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18831 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18476 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41609 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20367 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142440 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219664 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369974 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305663 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10212 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30417 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27369 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120097 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32484 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Порушуючи правила ембарго: німецькі автодилери ввозили в рф розкішні автомобілі

Київ • УНН

 • 17318 перегляди

Німецьких автодилерів звинувачують у незаконному ввезенні розкішних автомобілів у росію, вводячи владу в оману щодо істинного місця призначення, порушуючи санкції ЄС і заробляючи на цьому мільйони, що призвело до рейдів і конфіскації активів слідчими.

Порушуючи правила ембарго: німецькі автодилери ввозили в рф розкішні автомобілі

У Німеччині 60 слідчих митниці та кілька прокурорів проводять обшуки в приміщеннях автодилерів на території землі Рейнланд-Пфальц. Розслідується справа у ввезенні дорогих автомобілів з Німеччини в росію в обхід санкцій і обмежень ЄС. Пише УНН з посиланням на Tagesschau.

Деталі

В офісах кількох німецьких автодилерів у федеральній землі Рейнланд-Пфальц проведено обшуки у зв'язку зі справою про контрабанду в росію розкішних автомобілів. За версією слідства, підозрювані вводили німецьку владу в оману, повідомляючи, що авто експортуються до білорусі, Казахстану, Киргизстану і Туреччини. За даними митного слідчого управління в Ессені, понад 60 митних слідчих і кілька прокурорів вилучили великі докази в більш ніж семи приватних і комерційних приміщеннях незалежних автодилерів у Гермерсгаймі.

Митні слідчі звинувачують дилерів у порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платежі (AWG) на комерційній основі. Вказується, що автодилери збирали мільйони за автомобілі.

Слідчі органи наклали так званий арешт на активи на суму 4,5 мільйона доларів, щоб не допустити зникнення в обвинувачених виявлених доходів. Також вилучили кілька рахунків, що належать головному підозрюваному; наклали примусову заставу на нерухомість підозрюваних.

Нагадаємо

Громадянин Нідерландів, який проживає в Москві, побудував процвітаючий бізнес, імпортуючи через посередників західні товари, як-от Nike і Lego, до росії, обходячи політику компаній щодо відмови від продажу в РФ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67