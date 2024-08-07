Hugo Boss продала свой бизнес в России компании 'Стокман'

Немецкая компания Hugo Boss продала свой бизнес в России. Новым владельцем стала оптовая компания "Стокман", сообщает российская служба Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Отмечается, что немецкий модный дом Hugo Boss завершил продажу своего российского бизнеса. Теперь компания "Хьюго Босс Рус" принадлежит одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране" - "Стокман".

Сумма сделки не разглашается. Российские власти требуют от западных компаний скидку в размере не менее 50% в случае продажи их бизнеса в РФ, отмечает агентство Reuters. По его данным, сделка была закрыта 2 августа. Компания "Стокманн" владеет 100% в ООО "Хьюго Босс Рус" стоимостью 40 миллионов рублей.

В конце апреля Hugo Boss согласовала с правительством РФ продажу своего российского бизнеса. Одним из условий продажи стало сохранение всех рабочих мест Hugo Boss.

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