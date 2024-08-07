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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Hugo Boss продала свой бизнес в России компании 'Стокман'

Hugo Boss продала свой бизнес в России компании 'Стокман'

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 02:31  •  3074 просмотра

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Немецкая компания Hugo Boss завершила продажу своего российского бизнеса оптовой компании 'Стокман'. Сумма сделки не разглашается, но российские власти требуют скидку не менее 50% при продаже западными компаниями бизнеса в РФ.

Немецкая компания Hugo Boss продала свой бизнес в России. Новым владельцем стала оптовая компания "Стокман", сообщает российская служба Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Отмечается, что немецкий модный дом Hugo Boss завершил продажу своего российского бизнеса. Теперь компания "Хьюго Босс Рус" принадлежит одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране" - "Стокман".

Сумма сделки не разглашается. Российские власти требуют от западных компаний скидку в размере не менее 50% в случае продажи их бизнеса в РФ, отмечает агентство Reuters. По его данным, сделка была закрыта 2 августа. Компания "Стокманн" владеет 100% в ООО "Хьюго Босс Рус" стоимостью 40 миллионов рублей.

В конце апреля Hugo Boss согласовала с правительством РФ продажу своего российского бизнеса. Одним из условий продажи стало сохранение всех рабочих мест Hugo Boss.

Російський ринок повністю покинули лише 6% іноземних компаній – KSE31 января 2023, 12:12 • 1261016 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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