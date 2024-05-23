Усиление санкций против беларуси, которое рассматривают в ЕС, должно остановить импорт роскошных автомобилей в рф

ЕС готовится ужесточить санкции против беларуси и закрыть лазейку, которая позволяла москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные в россии в ответ на войну в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Financial Times.

Детали

После введения санкций против режима путина, россия использует беларусь как лазейку для поставки западных товаров для военных нужд, а также предметов роскоши. Санкции против беларуси также были введены, но не такие жесткие, как антироссийские.

Новые ограничения, которые обсуждаются странами-членами ЕС, имеют целью "минимизировать риск обхода" санкций, пишет Financial Times.

В частности, новые санкции запрещают экспорт в беларусь и через беларусь технологий и товаров, которые могут иметь военное применение, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из беларуси, что является зеркальным отражением недавнего запрета на камни российского происхождения.

Если они будут приняты всеми 27 странами-членами ЕС, то одним из основных потоков, которые будут замедлены новыми санкциями, станет поток роскошных автомобилей. При нынешней системе европейские автопроизводители все еще могут продавать свои автомобили премиум-класса в беларусь.

Издание пишет, что ежемесячный поток транспортных средств и запчастей к ним из стран ЕС в беларусь увеличился с 50 млн долларов в январе 2022 года до 268 млн долларов в январе 2024 года. Сейчас это самый большой компонент экспорта между ЕС и беларусью, в основном из Германии и Польши.

Наибольший рост экспорта был зафиксирован в самых дорогих категориях автомобилей, которые подпадают под санкции ЕС против россии. Таможенники ЕС утверждают, что белорусские компании стали ключевым звеном российских контрабандных цепей, как экспортируют в россию свежие модели Rolls-Royce, Maybach и другие марки.

Напомним

Государства-члены ЕС ведут сложные переговоры по новому пакету санкций против россии и беларуси, в связи с чем возникают споры по поводу возможного включения в санкции российского экспорта сжиженного природного газа.

В ЕС сохраняются разногласия по поводу санкций в отношении "теневого флота" москвы, три страны против - FT