Посилення санкцій проти білорусі, яке розглядаютьу ЄС, має зупинити імпорт розкішних автомобілів до рф

ЄС готується посилити санкції проти білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені в росії у відповідь на війну в Україні. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.

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Після запровадження санкцій проти режиму путіна, росія використовує білорусь як лазівку для постачання західних товарів для військових потреб, а також предметів розкоші. Санкції проти білорусі також були впроваджені, але не такі жорсткі, як антиросійські.

Нові обмеження, які обговорюються країнами-членами ЄС, мають на меті "мінімізувати ризик обходу" санкцій, пише Financial Times.

Зокрема, нові санкції забороняють експорт до білорусі і через білорусь технологій і товарів, які можуть мати військове застосування, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт алмазів з Білорусі, що є дзеркальним відображенням нещодавньої заборони на каміння російського походження.

Якщо вони будуть прийняті усіма 27 країнами-членами ЄС, то одним з основних потоків, які будуть сповільнені новими санкціями, стане потік розкішних автомобілів. За нинішньої системи європейські автовиробники все ще можуть продавати свої автомобілі преміум-класу до Білорусі.

Видання пише, що потік транспортних засобів і запчастин до них з країн ЄС до білорусі збільшився з 50 млн доларів у січні 2022 року до 268 млн доларів у січні 2024 року. Зараз це найбільший компонент експорту між ЄС і білоруссю, в основному з Німеччини та Польщі.

Найбільше зростання експорту було зафіксовано в найдорожчих категоріях автомобілів, які підпадають під санкції ЄС проти росії. Митники ЄС стверджують, що білоруські компанії стали ключовою ланкою російських контрабандних ланцюгів, як експортують в росію свіжі моделі Rolls-Royce, Maybach та інші марки.

Нагадаємо

Держави-члени ЄС ведуть складні переговори щодо нового пакету санкцій проти росії та білорусі, у зв'язку з чим виникають суперечки з приводу можливого включення в санкції російського експорту скрапленого природного газу.

У ЄС зберігаються розбіжності стосовно санкцій щодо "тіньового флоту" москви, три країни проти - FT