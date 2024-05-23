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Посилення санкцій проти білорусі, яке розглядаютьу ЄС, має зупинити імпорт розкішних автомобілів до рф

Посилення санкцій проти білорусі, яке розглядаютьу ЄС, має зупинити імпорт розкішних автомобілів до рф

Київ • УНН

 • 16679 перегляди

ЄС готується посилити санкції проти білорусі, що, зокрема, закриє лазівку, яка дозволяла росії імпортувати західні предмети розкоші та товарів з потенційним військовим використанням.

ЄС готується посилити санкції проти білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені в росії у відповідь на війну в Україні. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.

Деталі

Після запровадження санкцій проти режиму путіна, росія використовує білорусь як лазівку для постачання західних товарів для військових потреб, а також предметів розкоші. Санкції проти білорусі також були впроваджені, але не такі жорсткі, як антиросійські.

Нові обмеження, які обговорюються країнами-членами ЄС, мають на меті "мінімізувати ризик обходу" санкцій, пише Financial Times.

Зокрема, нові санкції забороняють експорт до білорусі і через білорусь технологій і товарів, які можуть мати військове застосування, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт алмазів з Білорусі, що є дзеркальним відображенням нещодавньої заборони на каміння російського походження.

Якщо вони будуть прийняті усіма 27 країнами-членами ЄС, то одним з основних потоків, які будуть сповільнені новими санкціями, стане потік розкішних автомобілів. За нинішньої системи європейські автовиробники все ще можуть продавати свої автомобілі преміум-класу до Білорусі.

Видання пише, що потік транспортних засобів і запчастин до них з країн ЄС до білорусі збільшився з 50 млн доларів у січні 2022 року до 268 млн доларів у січні 2024 року. Зараз це найбільший компонент експорту між ЄС і білоруссю, в основному з Німеччини та Польщі.

Найбільше зростання експорту було зафіксовано в найдорожчих категоріях автомобілів, які підпадають під санкції ЄС проти росії. Митники ЄС стверджують, що білоруські компанії стали ключовою ланкою російських контрабандних ланцюгів, як експортують в росію свіжі моделі Rolls-Royce, Maybach та інші марки.

Нагадаємо

Держави-члени ЄС ведуть складні переговори щодо нового пакету санкцій проти росії та білорусі, у зв'язку з чим виникають суперечки з приводу можливого включення в санкції російського експорту скрапленого природного газу.

У ЄС зберігаються розбіжності стосовно санкцій щодо "тіньового флоту" москви, три країни проти - FT23.05.24, 13:00 • 28267 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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