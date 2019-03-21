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Депутат Мельничук рассказал о схеме "слива" госсредств брату главы КСУ

Киев • УНН

 • 9496 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В 2017 году, когда брат главы Конституционного суда Украины Рулава Одд (Денис Шевчук) был советником и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко, его собственная компания "Украинская морская транспортная компания" (УМТК) паразитировала на средствах госпредприятия. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Мельничук УНН.

Депутат Мельничук рассказал о схеме "слива" госсредств брату главы КСУ

В 2017 году Мельничук возглавлял межфракционное депутатское объединение "Развитие трубопроводного транспорта - как защита экономических интересов Украины и контроля внешней торговли". В том же году он инициировал собрание представителей различных органов для обсуждения ситуации на ГП "Укрхимтрансаммиак".

Среди прочего указывалось на неудовлетворительные финансовые результаты работы ГП "Укрхимтрансаммиак", содействие россиянам с "Тольяттиазот", а также роль брата главы Конституционного суда Украины Рулава Одд в схемах хищения госсредств.

Источник фото: страница Рулава Одд в Facebook

Заместитель государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Андрей Оганов подтвердил, что Рулава Одд действительно был советником Игоря Трегубенко (не путать с депутатом ВР Сергея Тригубенко).

Позже правоохранительные органы выяснят, что ГП "Укрхимтрансаммиак" ежегодно сливал компании Рулава Одд около 10 млн грн государственных средств за услуги, которые фактически выполняла другая компания, а именно "Одесский припортовый завод".

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ГП "Укрхимтрансаммиак" (код ЕГРПОУ - 31517060), которые находясь в договорных отношениях с субъектами хозяйствования, руководителями и учредителями которых являются аффилированные к государственному предприятию лица, а именно ООО "Украинская морская транспортная компания" (код ЕГРПОУ - 35406087) заключили договор о предоставлении вспомогательных услуг при перевалке и транспортировке жидкого аммиака, на основании которого субъекту хозяйствования систематически перечисляются значительные суммы денежных средств, которые в дальнейшем обналичиваются через другие СПД и присваиваются должностными лицами ГП "Укрхимтрансаммиак", ООО "Украинская морская транспортная компания" и другими причастными к хищению лицами", - указано в материалах следствия.

В этих материалах даже отмечается, что кроме влияния на директора ГП "Укрхимтрансаммиак", брат главы КСУ Рулава Одд имел тесные связи с владельцами "Тольяттиазот" (РФ).

Всю эту информацию и сейчас подтверждает депутат ВР Сергей Мельничук.

"Через УМТК вымывались средства, которые должны были идти в государственный бюджет Украины", - отмечает он.

С тех пор кое-что изменилось, в частности уволили Игоря Трегубенко и назначили другого директора ГП "Укрхимтрансаммиак". Но единственное осталось неизменным - низкие тарифы для россиян на транзит аммиака, уверяет Мельничук.

"Мы четвертый год наблюдаем за работой компании, еще от беглеца Бондика. После него сменилось четыре или пять директоров, фактически на данный момент в компании изменено руководство, включая всех заместителей, менеджмент и только на пятый год работы компания начала выходить на новый уровень, нормальную работу.

Но главное, что меня удивило - повысить плату за транзит для россиян - мы этого так и не добились. Главное - это должно быть постановление Кабмина, а "Укрхимтрансаммиак" должен дать обоснование. Этого ничего мы не добились. А по другим аспектам компания начала работать прозрачнее и эффективнее", - отмечает депутат.

Отметим, что последнее судебное решение в уголовном производстве по подозрению компании Рулава Одд в присвоении государственных средств датировано 2018 годом. Поэтому, УНН обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой сообщить о состоянии досудебного следствия и указать, нет ли давления на следователей учитывая родственные связи фигуранта производства.

Источник фото: страница Рулава Одд в Facebook. В комментариях сказано, что на фото якобы двое братьев ряженый, вероятно, глава КСУ Станислав Шевчук, рядом его брат Рулава Одд).

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