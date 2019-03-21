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Депутат Мельничук розповів про схему "зливу" держкоштів через брата голови КСУ

Київ • УНН

 • 9496 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2017 році, коли брат голови Конституційного суду України Рулав Одд (Денис Шевчук) був радником в.о. директора ДП “Укрхімтрансаміак” Ігоря Трегубенка, його власна компанія “Українська морська транспортна компанія” (УМТК) паразитувала на коштах держпідприємства. Про це повідомив народний депутат України Сергій Мельничук в коментарі УНН.

Депутат Мельничук розповів про схему "зливу" держкоштів через брата голови КСУ

У 2017 році Мельничук очолював міжфракційне депутатське об’єднання “Розвиток трубопровідного транспорту — як захист економічних інтересів України та контролю зовнішньої торгівлі”. Того ж року він ініціював зібрання представників різних органів для обговорення ситуації на ДП “Укрхімтрансаміак”.

Серед іншого вказувалося на незадовільні фінансові результати роботи ДП “Укрхімтрансаміак”, сприяння росіянам з “Тольяттіазот”, а також роль брата голови Конституційного суду України Рулава Одд в схемах розкрадання держкоштів.

Джерело фото: сторінка Рулава Одд в Facebook

Заступник державного підприємства “Укрхімтрансаміак” Андрій Оганов підтвердив, що Рулав Одд дійсно був радником Ігоря Трегубенка (не плутати з депутатом ВР Сергієм Тригубенком).

Пізніше правоохоронні органи з’ясують, що ДП “Укрхімтрансаміак” щорічно зливав компанії Рулава Одд близько 10 млн грн державних коштів за послуги, які фактично виконувала інша компанія, а саме “Одеський припортовий завод”.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП "Укрхімтрансаміак" (код ЄДРПОУ — 31517060), які перебуваючи у договірних стосунках з суб’єктами господарювання, керівниками та засновниками яких є афілійовані до державного підприємства особи, а саме ТОВ "Українська морська транспортна компанія“ (код ЄДРПОУ — 35406087) уклали договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб’єкту господарювання систематично перераховуються значні суми грошових коштів, які в подальшому обготівковуються через інші СПД та привласнюються службовими особами ДП "Укрхімтрансаміак", ТОВ "Українська морська транспортна компанія" та іншими причетними до розкрадання особами”, — вказано у матеріалах слідства.

У цих матеріалах навіть зазначається те, що окрім впливу на директора ДП “Укрхімтрансаміак”, брат голови КСУ Рулав Одд мав тісні зв’язки з власниками “Тольяттіазот” (РФ).

Всю цю інформацію і нині підтверджує депутат ВР Сергій Мельничук.

“Через УМТК вимивалися кошти, які мали йти у державний бюджет України”, — наголошує він.

З того часу дещо змінилося, зокрема звільнили Ігоря Трегубенка і призначили іншого директора ДП “Укрхімтрансаміак”. Але єдине залишилось незмінним — низькі тарифи для росіян на транзит аміаку, запевняє Мельничук.

“Ми четвертий рік спостерігаємо за роботою компанії, ще від утікача Бондика. Після нього змінилось чотири чи п’ять директорів, фактично на даний момент в компанії змінено керівництво, включаючи всіх заступників, менеджмент і тільки на п’ятий рік роботи компанія почала виходити на новий рівень, нормальну роботу.

Але основне, що мене здивувало — підвищити плату за транзит для росіян — ми цього так і не добилися. Основне — це має бути постанова Кабміну, а "Укрхімтрансаміак" має дати обґрунтування. Цього нічого ми не добилися. А щодо інших аспектів компанія почала працювати прозоріше і ефективніше”, — зазначає депутат.

Зауважимо, що останнє судове рішення у кримінальному провадженні за підозрою компанії Рулава Одд у привласненні державних коштів датовано 2018 роком. Тож, УНН звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням повідомити стан досудового слідства та вказати, чи не має тиску на слідчих зважаючи на родинні зв’язки фігуранта провадження.

Джерело фото: сторінка Рулава Одд в Facebook. У коментарях сказано, що на фото нібито двоє братів: ряджений, ймовірно, глава КСУ Станіслав Шевчук, поруч його брат Рулав Одд).

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