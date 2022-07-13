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Депортация, экономический шок и пропаганда: Зеленский заявил, что тактика россии - террор

Депортация, экономический шок и пропаганда: Зеленский заявил, что тактика россии - террор

Киев • УНН

 • 173792 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Российская тактика террора не должна стать нормой, мировой порядок должен быть восстановлен. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, передает УНН.

Цитата

"Россия пошла этой жестокой войной на уничтожение. Украина стала первой мишенью. И я говорил о том, что дальше россия планирует пойти в другие страны Европы и Азии. Это ее стратегия. Но какая тактика? Сто дней, которые прошли от того моего обращения к вашему парламенту, полностью показали тактику россии. Каждую ее деталь. Это террор", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, если террор останется безнаказанным, вы увидите его повторение в других частях света, в других странах.

"Так как тактика – это то, чему очень легко научиться, когда видишь, что она работает. И поэтому разные тирании сейчас смотрят, сработает ли российская тактика", - отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что первый тактический пункт – артиллерия берет в заложники украинские города.

"российская армия организует свое наступление так, чтобы ее пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства к нашей столице, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением. Украинская армия выбила россиян с северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же, чтобы в прицелах их пушек и в досягаемости для систем залпового огня были обычные дома", – рассказал Зеленский.

По его словам, второй пункт – ракетный террор.

"2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты. Представьте обычный шоппинг-мол или школу где-то в Инчхоне или в Квандже. Как бы вы восприняли удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой? Которую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни подобных ударов? Конечно, это тактика. Тактика россии, которая направлена ​​на то, чтобы изгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что третий пункт – депортация.

"Просто представьте это количество – два миллиона человек. Столько наших людей уже вывезено в россию. Несколько сотен тысяч детей. Точных цифр сейчас никто не назовет – всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам россии, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой, на родину. Как мы потом соберем наш народ из всех тех мест, куда людей принудительно вывезли?" - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет проходить людей на оккупированной территории. Десятки тысяч людей там остаются. Молодые женщины там исчезают.

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"Четвертый пункт российской тактики – экономический шок. И это касается уже не только нас. Взгляните лишь на один пример – на события на Шри-Ланке. Шокирующий рост цен на еду и горючее повлек за собой социальный взрыв. Никто сейчас не знает, чем это закончится, однако все вы знаете, что такие же взрывы возможны и в других странах, которые затрагивают продовольственный и энергетический кризис, а что привело к обострению этих кризисов? Критически важное снабжение украинского продовольствия. А также абсолютно продуманная российская игра на повышение цен на энергоресурсы", - рассказал Президент.

Зеленский отметил, что пятый пункт российской тактики – пропаганда.

"Видимо, ни одно другое государство мира не тратило столько денег на сознательное распространение дезинформации, конспирологии, антинаучных теорий заговора, в том числе и вакцин, как это делает россия. Свободна ли Азия от такой российской лжи? К сожалению, нет", - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что война россии против Украины – это действительно глобальный вопрос. Вопрос не только о том, что ожидает наш народ, но и о том, что ожидает десятки других народов.

"Российская тактика не должна стать глобальной нормой и мировой порядок должен быть восстановлен", - сказал Президент.

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