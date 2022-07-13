Депортація, економічний шок та пропаганда: Зеленський заявив, що тактика рф - терор

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"росія пішла цією жорстокою війною на знищення. Україна стала першою мішенню. І я говорив про те, що далі росія планує піти в інші країни Європи та Азії. Це її стратегія. Але яка тактика? Сто днів, які минули від того мого звернення до вашого парламенту, повністю показали тактику росії. Кожну її деталь. Це терор", - сказав Зеленський.

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За його словами, якщо він залишиться безкарним, ви побачите його повторення в інших частинах світу, в інших країнах.

"Бо тактика – це те, чого дуже легко навчитися, коли бачиш, що вона працює. І тому різні тиранії зараз дивляться, чи спрацює російська тактика", - зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що перший тактичний пункт – артилерія бере в заручники українські міста.

"Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст. Наприклад, саме це було метою окупантів навесні, коли російські солдати рухалися від північного кордону нашої держави до нашої столиці, щоб мати можливість або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням. Українська армія вибила росіян із північних територій, але окупанти залишаються на сході та півдні нашої країни й будують свій наступ так само – щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки", - розповів Зеленський.

За його словами, другий пункт – ракетний терор.

"2960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти. Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Як би ви сприйняли удар по таких об’єктах великою протикорабельною ракетою? Яку розробляли для знищення авіаносців? А сотні подібних ударів? Звичайно, це тактика. Тактика росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", - сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що третій пункт – депортація.

"Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено в росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве – усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на батьківщину. Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли?", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що рф примусово створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території. Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають.

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"Четвертий пункт російської тактики – економічний шок. І це стосується вже не тільки нас. Погляньте лише на один приклад – на події на Шрі-Ланці. Шокуюче зростання цін на їжу й пальне спричинило соціальний вибух. Ніхто зараз не знає, чим це закінчиться. Однак всі ви знаєте, що такі ж вибухи можливі і в інших країнах, які зачіпають продовольча та енергетична кризи. А що призвело до загострення цих криз? Цинічна блокада росією наших морських портів, яка не випускає на світовий ринок критично важливе постачання українського продовольства. А також абсолютно продумана російська гра на підвищення цін на енергоресурси", - розповів Президент.

Зеленський зазначив, що п’ятий пункт російської тактики – пропаганда.

"Мабуть, жодна інша держава світу не витрачала стільки грошей на свідоме розповсюдження дезінформації, конспірології, антинаукових теорій змови, зокрема й щодо вакцин, як це робить росія. Чи вільна Азія від такої російської брехні? На жаль, ні", - сказав Зеленський.

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Зеленський зазначив, що війна росії проти України – це насправді глобальне питання. Питання не тільки про те, що очікує наш народ, а й те, що очікує десятки інших народів.

"Російська тактика не має стати глобальною нормою, і світовий порядок має бути відновлений", - сказав Президент.