ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Деталі

1. В МО рф заявили, що «використовуючи БПЛА, українські неонацисти завдали удару двома 120-мм мінами по будинках… в безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України». Це дезінформація!

2. Російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами «про продаж РСЗВ «HIMARS» російській стороні за суму в 800 тисяч доларів… та боєкомплекту до нього за 330 тисяч доларів. Спосіб передання – залишення пускової установки в сірій зоні». Це фейк!

3. ЗМІ рф повідомили, що: «американський супутник Worldview-2 знімав Нову Каховку за три дні до удару». Таким чином пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з рф на стороні України. Це маніпуляція!

Нагадаємо

рф поширює фейк, що ЗСУ готують теракт на Слов'янській ТЕС.