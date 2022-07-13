ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 12 липня, передає УНН.
Деталі
1. В МО рф заявили, що «використовуючи БПЛА, українські неонацисти завдали удару двома 120-мм мінами по будинках… в безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України». Це дезінформація!
2. Російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами «про продаж РСЗВ «HIMARS» російській стороні за суму в 800 тисяч доларів… та боєкомплекту до нього за 330 тисяч доларів. Спосіб передання – залишення пускової установки в сірій зоні». Це фейк!
3. ЗМІ рф повідомили, що: «американський супутник Worldview-2 знімав Нову Каховку за три дні до удару». Таким чином пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з рф на стороні України. Це маніпуляція!
Нагадаємо
рф поширює фейк, що ЗСУ готують теракт на Слов'янській ТЕС.