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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Киев • УНН

 • 100034 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 12 июля, передает УНН.

Детали

1. В МО РФ заявили, что «используя БПЛА, украинские неонацисты нанесли удар двумя 120-мм минами по домам… в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Эта провокация киевского режима… организована западными кураторами, которые… подвергают опасности граждан Украины». Это дезинформация!

2. Российские пропагандисты сообщили, что якобы офицеры ВСУ договорились с оккупантами «о продаже РСЗО «HIMARS» российской стороне за сумму в 800 тысяч долларов… и боекомплекту к нему за 330 тысяч долларов. Способ передачи – оставление пусковой установки в серой зоне». Это фейк!

3. СМИ РФ сообщили, что: «американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара». Таким образом, пропагандисты пытаются обвинить силы НАТО в участии в войне с РФ на стороне Украины. Это манипуляция!

Напомним

РФ распространяет фейк, что ВСУ готовят теракт на Славянской ТЭС.

Украинские Национальные Новости

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