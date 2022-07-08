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США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців

США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців

Київ • УНН

 • 203054 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Сполучені Штати виявили щонайменше 18 об'єктів, створених росією для затримання та примусової депортації українських громадян до росії. Про це заявила у своєму виступі Заступник голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остріан, пише УНН.

Цитата

«На сьогодні визначено щонайменше 18 місць фільтрації по обидва боки кордону між Україною та росією»”, - розповіла дипломат.

Деталі

За її словами, росія розпочала підготовку до процесу фільтрації ще до вторгнення 24 лютого.

«Російські чиновники, ймовірно, склали списки українських цивільних осіб, які вважаються загрозою російському контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів, наприклад, політичних діячів та активістів, а також співробітників силових структур для затримання та фільтрації», - заявила Остріан.

Раніше

Як повідомляла віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, росія депортувала на свою територію приблизно 1 млн 200 тисяч українських громадян.

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