Оккупанты депортировали в россию примерно 1,2 млн украинцев - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. россия депортировала на свою территорию примерно 1 млн 200 тысяч украинских граждан. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
Цитата
“У меня есть цифра, сколько депортировано в целом украинцев в россию, и она несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Но вы понимаете, что российская сторона никогда не говорит правды. Они говорят о почти 2 млн человек. Данные нашей разведки свидетельствуют о том, что это примерно 1 млн 200 тысяч граждан”, — отметила Верещук.
Детали
Она подчеркнула, что среди депортированных людей 240 тысяч — это дети, из которых 2 тысячи — сироты.
Дополнение
Полторы тысячи украинцев, которые оставались в городе Попасная на Луганщине на момент оккупации россиянами, были принудительно вывезены в Первомайск.