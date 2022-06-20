Окупанти депортували у рф приблизно 1,2 млн українців - Верещук

Цитата

“У мене є цифра, скільки депортовано загалом українців до росії, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Але ви розумієте, що російська сторона ніколи не говорить правди. Вони говорять про майже 2 млн людей. Дані нашої розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тисяч громадян”, — зазначила Верещук.

Деталі

Вона наголосила, що серед депортованих людей 240 тисяч — це діти, з яких 2 тисячі — сироти.

Доповнення

Півтори тисячі українців, які залишалися у місті Попасна на Луганщині на момент окупації росіянами, були примусово вивезені до Первомайська.