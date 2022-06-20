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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти депортували у рф приблизно 1,2 млн українців - Верещук

Окупанти депортували у рф приблизно 1,2 млн українців - Верещук

Київ • УНН

 • 172640 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. росія депортувала на свою територію приблизно 1 млн 200 тисяч українських громадян. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Цитата

“У мене є цифра, скільки депортовано загалом українців до росії, і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Але ви розумієте, що російська сторона ніколи не говорить правди. Вони говорять про майже 2 млн людей. Дані нашої розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тисяч громадян”, — зазначила Верещук.

Деталі

Вона наголосила, що серед депортованих людей 240 тисяч — це діти, з яких 2 тисячі — сироти.

Доповнення

Півтори тисячі українців, які залишалися у місті Попасна на Луганщині на момент окупації росіянами, були примусово вивезені до Первомайська.

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