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росіяни примусово депортували усіх, хто залишався у Попасній

росіяни примусово депортували усіх, хто залишався у Попасній

Київ • УНН

 • 125127 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Півтори тисячі українців, які залишалися у місті Попасна на Луганщині на момент окупації росіянами, були примусово вивезені до Первомайська. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов, повідомляє УНН.

Попасну окупували 8 травня, в місті на той час залишилися півтори тисячі людей всіх їх росіяни примусово вивезли до Первомайська.

Цитата

«Коли людям дозволили повернутися додому, подолавши пішки близько семи кілометрів, вони побачили пограбовані росіянами домівки, з яких вивезли все, що можна», - повідомив Ханатов.

За його словами, тіла вбитих містян протягом місяця залишалися лежати на вулицях.

Крім того, він розповів, що у храмі в Комишувасі ховалися 60 осіб, окупанти пообіцяли їм привезти їжу, але наступного дня також депортували.

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