росіяни примусово депортували усіх, хто залишався у Попасній
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Півтори тисячі українців, які залишалися у місті Попасна на Луганщині на момент окупації росіянами, були примусово вивезені до Первомайська. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов, повідомляє УНН.
Попасну окупували 8 травня, в місті на той час залишилися півтори тисячі людей всіх їх росіяни примусово вивезли до Первомайська.
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«Коли людям дозволили повернутися додому, подолавши пішки близько семи кілометрів, вони побачили пограбовані росіянами домівки, з яких вивезли все, що можна», - повідомив Ханатов.
За його словами, тіла вбитих містян протягом місяця залишалися лежати на вулицях.
Крім того, він розповів, що у храмі в Комишувасі ховалися 60 осіб, окупанти пообіцяли їм привезти їжу, але наступного дня також депортували.