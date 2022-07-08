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США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев

США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Соединенные Штаты выявили по меньшей мере 18 объектов, созданных россией для задержания и принудительной депортации украинских граждан в россию. Об этом заявила в своем выступлении Заместитель главы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриан, пишет УНН.

Цитата

«На сегодняшний день определено по меньшей мере 18 мест фильтрации по обе стороны границы между Украиной и россией», - рассказала дипломат.

Детали

По ее словам, россия начала подготовку к процессу фильтрации еще до вторжения 24 февраля.

«Российские чиновники, вероятно, составили списки украинских гражданских лиц, считающихся угрозой российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, например, политических деятелей и активистов, а также сотрудников силовых структур, для задержания и фильтрации», - заявила Остриан.

Ранее

Как сообщала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, россия депортировала на свою территорию примерно 1 млн 200 тысяч украинских граждан.

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