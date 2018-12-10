Денисова обратилась к советнику Путина из-за поражения внутренних органов Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В связи с сообщением адвоката Олега Сенцова об ухудшении состояния здоровья его подзащитного, Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и советника Президента Российской Федерации, председателя совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и человека Михаила Федотова с просьбой немедленно предоставить исчерпывающую официальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного. Об этом омбудсмен написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В связи с сообщением адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе об ухудшении состояния здоровья его подзащитного, а именно -„органического поражения сердца, печени и почек“, обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой и советника Президента Российской Федерации, председателя совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и человека Михаила Федотова”, — написала Денисова.
Она призвала немедленно предоставить исчерпывающую официальную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.
Как сообщал УНН, по словам Динзе, в украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, в результате голодания обнаружено “органическое поражение” сердца, печени и почек.
Позже в РФ заявили, что состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное, негативной динамики не наблюдается.