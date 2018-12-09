У Сенцова обнаружены поражения сердца, печени и почек – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. У украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, в результате голодовки обнаружено “органическое поражение” сердца, печени и почек. Об этом в эфире “Эхо Москвы” рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает УНН.
Длительная голодовка Олега Сенцова, по словам адвоката, не прошла бесследно, у него обнаружены “органические изменения сердца, печени и почек”.
“Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ые прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно”, — сказал адвокат.
По словам Динзе, режиссер Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом он ведет переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.
Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов провел длительную голодовку в знак протеста.