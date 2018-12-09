У Сенцова виявлені ураження серця, печінки та нирок - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В українського режисера Олега Сенцова, засудженого в РФ до 20 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, в результаті голодовки виявлено “органічне ураження” серця, печінки та нирок. Про це в ефірі “Ехо Москви” розповів його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє УНН.
Тривале голодування Олега Сенцова, за словами адвоката, не пройшло безслідно, у нього виявлено «органічні зміни серця, печінки і нирок».
«Здоров'я залишає бажати кращого, зокрема, ті органічні зміни, які у нього були, можливо пройдуть. Поки 100%-ві прогнози дати ніхто не може з приводу його здоров'я. Лікування триває, і коли закінчиться, невідомо», - сказав адвокат.
За словами Дінзе, режисер Сенцов знаходиться в тюремній лікарні на лікуванні, при цьому він веде переписку з режисерською групою, працюючи над фільмом, постановка якого йде в Україні.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства. Сенцов провів тривалу голодовку на знак протесту.
Йому присуджено почесну нагороду МЗС Польщі (Pro Dignitate Humane) "За людську гідність".