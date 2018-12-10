Денісова звернулась до радника Путіна через ураження внутрішніх органів Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У зв’язку з повідомленням адвоката Олега Сенцова щодо погіршення стану здоров’я його підзахисного, Уповноважений з прав людини Людмила Денісова звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової та радника Президента Російської Федерації, голови ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і людини Михайла Федотова з проханням негайно надати вичерпну офіційну інформацію щодо стану здоров’я українського політв’язня. Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У зв’язку з повідомленням адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе щодо погіршення стану здоров’я його підзахисного, саме — „органічного ураження серця, печінки та нирок“, звернулася до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової та радника Президента Російської Федерації, голови ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і людини Михайла Федотова”, — написала Денісова.
Вона закликала негайно надати вичерпну офіційну інформацію щодо стану здоров’я Олега Сенцова.
Як повідомляв УНН, за словами Дінзе, в українського режисера Олега Сенцова, засудженого в РФ на 20 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, в результаті голодування виявлено “органічне ураження” серця, печінки й нирок.
Пізніше в РФ заявили, що стан українського політв’язня Олега Сенцова оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається.