У РФ запевняють, що з Сенцовим все в порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У РФ заявили, що стан українського політв'язня Олега Сенцова оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"За результатами позапланових медичних оглядів, обстежень та лабораторних показників стан здоров'я засудженого Сенцова оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається", - повідомили в прес-службі УФСІН.
За даними служби, "відповідно до рекомендацій лікаря він буде переведений з медичної частини установи в загін для подальшого відбування покарання". Контроль за станом здоров'я засудженого буде продовжений згідно з вказівками лікарів-фахівців цивільного охорони здоров'я, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в українського режисера Олега Сенцова, засудженого в РФ на 20 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, в результаті голодовки виявлено "органічне ураження" серця, печінки і нирок. Про це в ефірі "Ехо Москви" розповів його адвокат Дмитро Дінзе.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцову не віддають посилку з теплими речами
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства. Сенцов провів тривалу голодовку на знак протесту.