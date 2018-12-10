В РФ уверяют, что с Сенцовым все в порядке

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается", - сообщили в пресс-службе УФСИН.

По данным службы, "в соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания". Контроль за состоянием здоровья осужденного будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения, говорится в сообщении.



Напомним, у украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, в результате голодовки обнаружено “органическое поражение” сердца, печени и почек. Об этом в эфире “Эхо Москвы” рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.



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Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов провел длительную голодовку в знак протеста.