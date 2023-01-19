Денис Шмыгаль: конференция по восстановлению Украины пройдет в июне в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В июне в Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины, сообщил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт УНН.
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“Во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме поблагодарил Швейцарию за проведение Конференции восстановления в Лугано”, — написал украинский премьер.
Шмыгаль добавил, что Украина ценит решение Великобритании принять конференцию в этом году.
“Стремимся мобилизовать международную поддержку для неотложного восстановления Украины”, — добавил Шмыгаль.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления во Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что руководство рф больше не влияет на развитие своей страны, место которой среди террористов.