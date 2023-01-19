Денис Шмыгаль: конференция по восстановлению Украины пройдет в июне в Лондоне

Детали

“Во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме поблагодарил Швейцарию за проведение Конференции восстановления в Лугано”, — написал украинский премьер.

Шмыгаль добавил, что Украина ценит решение Великобритании принять конференцию в этом году.

“Стремимся мобилизовать международную поддержку для неотложного восстановления Украины”, — добавил Шмыгаль.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления во Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что руководство рф больше не влияет на развитие своей страны, место которой среди террористов.