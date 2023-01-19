Денис Шмигаль: конференція з відновлення України відбудеться у червні у Лондоні

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“Під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі подякував Швейцарії за проведення Конференції відновлення в Лугано”, — написав український прем'єр.

Шмигаль додав, що Україна цінує рішення Великої Британії прийняти конференцію в цьому році.

“Прагнемо мобілізувати міжнародну підтримку для невідкладного відновлення України”, — додав Шмигаль.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що керівництво рф більше не впливає на розвиток своєї країни, місце якої серед терористів.