Денис Шмигаль: конференція з відновлення України відбудеться у червні у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У червні в Лондоні пройде конференція з відновлення України, повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі подякував Швейцарії за проведення Конференції відновлення в Лугано”, — написав український прем'єр.
Шмигаль додав, що Україна цінує рішення Великої Британії прийняти конференцію в цьому році.
“Прагнемо мобілізувати міжнародну підтримку для невідкладного відновлення України”, — додав Шмигаль.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що керівництво рф більше не впливає на розвиток своєї країни, місце якої серед терористів.