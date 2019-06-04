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День в ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

День в ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 9897 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил представители незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке, опубликованной пресс-центром штаба ООС, передает УНН.

"С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, при этом, один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм с общим расходом 20 мин. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из станковых противотанковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил, из них вблизи города Авдеевка, из направления населенного пункта Спартак (непидкотрольний правительства Украины - ред.) - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное, по направлению населенного пункта Спартак - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики по направлению населенного пункта Садовый из снайперского оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи поселка Золотое-4.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 3 июня, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее УНН сообщал, что в зоне ООС погиб военнослужащий Вадим Забава.

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