День в ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У зоні проведення операції Об'єднаних сил представники незаконних збройних формувань тричі порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у зведенні, опублікованому прес-центром штабу ООС, передає УНН.
"Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, при цьому, один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм із загальною витратою 20 мін. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил, з них поблизу міста Авдіївка, з напрямку населеного пункту Спартак (непідкотрольний уряду України - ред.) – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Опитне, з напрямку населеного пункту Спартак – зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики з напрямку населеного пункту Садовий зі снайперської зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу селища Золоте-4.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, минулої доби, 3 червня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.
Раніше УНН повідомляв, що у зоні ООС загинув військовослужбовець Вадим Забава.