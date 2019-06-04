ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. 3 червня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 11 разів обстріляли українських військових: “тричі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга — з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Верхньоторецьке — з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм; поблизу міста Авдіївка — з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту Кам’янка — з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів; тричі поблизу населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новотроїцьке — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу села Водяне — з автоматичних станкових гранатометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу міста Попасна — з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Новозванівка — з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем”.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки, 3 червня одного бойовика — поранено.
“Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“: поблизу міста Авдіївка — з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Опитне — зі станкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.