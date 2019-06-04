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ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 7410 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. 3 июня боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 11 раз обстреляли украинских военных: “трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая — из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое — из минометов калибров 120 мм и 82 мм; вблизи города Авдеевка — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Каменка — из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов; трижды вблизи населенного пункта Пески — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новотроицкое — с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Водяное — с автоматических станковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи города Попасная — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новозвановка — из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем”.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 3 июня один боевик — ранен.

“С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“: вблизи города Авдеевка — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное — с станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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