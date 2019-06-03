Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі військового в ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі військовослужбовця в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АПУ, передає кореспондент УНН.
"Вночі 3 червня на Донбасі під час виконання завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович. Президент висловлює свої співчуття", - зазначила Мендель.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського заявили про підтримку санкцій проти РФ і бойовиків
Нагадаємо, сьогодні вночі у зоні ООС загинув військовослужбовець Вадим Забава.