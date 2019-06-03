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У Зеленського заявили про підтримку санкцій проти РФ і бойовиків

У Зеленського заявили про підтримку санкцій проти РФ і бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтримує санкції проти РФ і всіх, хто залучений до ведення військової агресії проти України. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АП, передає кореспондент УНН.

"Адміністрація Володимира Зеленського підтримує санкції проти Росії, особливо проти тих людей, які залучені до війни, яка зараз ведеться на сході України", - зазначила Мендель.

За її словами, деталі санкційної політики нового Президента наразі їй невідомі, однак вони будуть відкриті в подальшому.

При цьому вона додала, що так само не може наразі озвучити конкретні позиції команди голови держави по Криму, однак точно може запевнити, що Президент виходить з позиції, що Крим – це суверенна територія України, яка має бути повернена.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з віце-президентом Єврокомісії санкції проти РФ.

Українські Національні Новини

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