У Зеленського заявили про підтримку санкцій проти РФ і бойовиків

КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтримує санкції проти РФ і всіх, хто залучений до ведення військової агресії проти України. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АП, передає кореспондент УНН.