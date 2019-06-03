У Зеленського заявили про підтримку санкцій проти РФ і бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтримує санкції проти РФ і всіх, хто залучений до ведення військової агресії проти України. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АП, передає кореспондент УНН.
"Адміністрація Володимира Зеленського підтримує санкції проти Росії, особливо проти тих людей, які залучені до війни, яка зараз ведеться на сході України", - зазначила Мендель.
За її словами, деталі санкційної політики нового Президента наразі їй невідомі, однак вони будуть відкриті в подальшому.
При цьому вона додала, що так само не може наразі озвучити конкретні позиції команди голови держави по Криму, однак точно може запевнити, що Президент виходить з позиції, що Крим – це суверенна територія України, яка має бути повернена.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з віце-президентом Єврокомісії санкції проти РФ.