Зеленський обговорив з віце-президентом Єврокомісії санкції проти РФ

“Як Президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії у рамках переговорного процесу між Україною, ЄC та РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу газогонами України після 2019 року. Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄC у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу “Північний потік-2”, — підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що хотів би бачити Україну справжньою, а головне — цінною та рівноправною країною серед інших країн Європейського Союзу.

Він підкреслив, що нині перед нашою державою стоїть кілька викликів, першим з яких є закінчення війни на Донбасі.

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Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора — Росії.

“Посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію — це наша справді велика надія. Я сподіваюся, що санкційний тиск з боку ЄС продовжуватиметься. Для нас це дуже важливо — не на словах. Це життєво важливо для України та тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі”, — наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, що Україна сподівається на продовження співпраці з Євросоюзом. Він зауважив, що для цього українська сторона готова проводити додаткові зустрічі.

“Щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками до ЄС”, — додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах і вступом на посаду.

Він також зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Крім цього, Марош Шефчовіч побажав Президенту України успіхів у роботі.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.

Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.