Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии санкции против РФ

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем во время которой обсудил санкции против России. В частности, собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыму, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина — ЕС — Россия по подготовке к заключению газового контракта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.